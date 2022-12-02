На стадионе «Екатеринбург Арена» откроется каток

В этом году лед станет больше Фото: Алексей БУЛАТОВ

На главном стадионе Екатеринбурга заработает городской каток. Сезон массового катания на «Екатеринбург Арене» стартует с середины декабря. В этом году каток станет больше, изменится его планировка.

- На льду сохранится зонирование: будут работать спортивный корт с бортами и большая площадка для массового катания. Для будет безопасная ледовая площадка с развлечениями. Там же специальные опоры помогут детям освоить катание на коньках, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области

Особое внимание уделят музыке и видеотрансляциям на большом медиаэкране. Точная дата открытия и стоимость посещения пока неизвестны. Информация появится на сайте «Екатеринбург Арены».

Недавно мы писали о том, что 1 декабря в Парке Маяковского открылся каток. «Северное сияние до первых выходных месяца работает в техническом режиме, вскоре появятся новогодние украшения и развлекательные программы.