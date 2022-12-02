Федеральный застройщик рассказал, как заработать на новостройке до 30%

Сейчас на рынке большой выбор ЖК на любой вкус и кошелёк. Но советуем присмотреться к новому микрорайону, продажи в котором стартовали меньше месяца назад.

ЖК “Сибирский сад” - флагманский проект федерального застройщика “Страна Девелопмент” в Екатеринбурге. Комплекс возводится на Сибирском тракте. Он объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь.

Всего в ЖК будет 8 домов от 12 до 32 этажей.

Удобная транспортная развязка и близость социальной инфраструктуры. На территории самого ЖК предусмотрены места под детский сад и школы, а на первых этажах домов откроются кафе, пекарни, магазины и салоны. Благоустроенные дворы, большой пешеходный бульвар, тайные сады на территории ЖК позволят круглый год проводить время на свежем воздухе.

Позаботились и о планировочных решениях: пространство в каждой квартире используется с максимальной пользой. Кухни-гостиные, ниши под шкафы, кладовые, лоты с витражным остеклением, лоджиями и балконами.

Из подземного паркинга попасть в дом можно через тёплый переход.

Каждая квартира полностью готова к чистовому ремонту. Если не хочется тратить время на выбор материалов и поиск бригады, то можно оформить “Ремонт от застройщика”. С каждой квартирой идёт система “умный дом”. Можно дистанционно контролировать выключение электричества, перекрытие воды, доступ в дом.

Тайные сады станут изюминкой жилого комплекса.

Покупая недвижимость в жилых комплексах ГК “Страна Девелопмент”, вы получаете не просто квартиру, а уровень жизни. Безопасные дворы без машин, охрана 24/7, подземный паркинг, парадные с колясочными и USB-зарядками для электротранспорта, просмотр видео с камер наблюдения через мобильное приложение.

В проектах “Страны” стоимость квартиры от старта продаж до ввода дома составляет до 30%. Подробнее о ЖК и квартирах на сайте застройщика ekb.strana.com.

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