РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора

Новые тарифы на вывоз мусора действуют с 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора. Информация об этом содержится в постановлении РЭК.

Так, для восточных территорий, которые обслуживает МУП «Специализированная автобаза» тарифы составят 627,06 руб./кубометр (плюс 3,1%), для западных, получающих услуги по вывозу мусора от ООО «ТБО «Экосервис» - 621,62 руб./кубометр (рост на 7,6%), для северных, относящихся к ООО «Рифей» - 831,06 руб./кубометр (плюс 9%).

Напомним, с 1 декабря 2022 года в Свердловской области также подорожали газ и электричество, тепло и водоснабжение. В большинстве муниципалитетов Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги до 9,5 %. Исключением стали города Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где тарифы вырастут до 11,1 %.