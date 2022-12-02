Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 7:10

От площади 1905 года до ледового городка «Екатеринбург - ЭКСПО» запустят бесплатные шаттлы

Они будут курсировать с 30 декабря
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Шаттл будет курсировать с 30 декабря

Шаттл будет курсировать с 30 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до второго ледового городка «Екатеринбург - ЭКСПО» запустят автобусы. Они будут бесплатными и начнут возить пассажиров с 30 декабря.

- В «Екатеринбург - ЭКСПО» открытие елки и городка начинается раньше, а именно, с 25 декабря. В новогодние каникулы будет ходить шаттл с площади 1905 года до «Екатеринбург - ЭКСПО», - рассказал начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Напомним, что открытие главного ледового городка на площади 1905 года состоится, 30 декабря, в 17:00. Темой для него в этом году стало трехсотлетие Екатеринбурга. Для юных жителей в снежном городке будет проведено интерактивное представление в период новогодних каникул. Также посетителям будут рассказывать исторические факты о городе. Ранее, власти отказались от того, чтобы запускать фейерверк в честь открытия.