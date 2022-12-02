В Свердловской области подросли в цене помидоры и огурцы

Часть продуктов в конце ноября 2022 года стала дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшую неделю подорожали помидоры и огурцы. По данным Свердловскстата, которые приводит ИА «Уральский меридиан», за семь дней огурцы выросли в цене 6,53%, то есть до 119,03 рубля за килограмм. Помидоры стали дороже на 2,21% до 136,17 рубля за кило.

Также в период с 21 по 28 ноября 2022 года подорожали: картофель на 2,63% до 27,47 рубля за кило в среднем, свекла в среднем теперь стоит 29,30 рубля за кило, то есть на 1,27% больше, чем неделей ранее, капуста поднялась в цене на 3,49% и стоит теперь 21,21 рубля за килограмм.

Творог стал дороже на 1,01% и стоит 420,77 рубля за кило, сосиски – на 2,88% - 519,46 рубля за килограмм, сухие молочные смеси подорожали до 1096,18 рубля за килограмм, то есть на 2,42%.

Теперь о продуктах, которые подешевели. Водка теперь стоит 650,19 рубля за литр, то есть на 2% меньше, чем неделю назад. Подешевели макароны, сахар, подсолнечное масло, гречка и черный чай. Снижение составило до 3%.