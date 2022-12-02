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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:02

В Екатеринбурге скорую после столкновения с легковушкой отбросило на пешехода

Пострадавшую девушку доставили в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В машине скорой помощи медики ехали с пациентом

В машине скорой помощи медики ехали с пациентом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 1 декабря, скорую после столкновения с легковушкой отбросило на пешехода.

- Скорая двигалась по Посадской со стороны Гурзуфской в сторону Репина, на перекрестке Репина - Посадская столкнулись с Volvo, который ехал по Репина от Малышева, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД. - После чего СМП допускает наезд на пешехода, который стоял на островке безопасности.

По предварительным данным, в машине скорой помощи медики ехали с пациентом. Они проехали на красный с включенным спецсигналом - проблесковыми маячками.

Пострадавшего пешехода - 18-летнюю девушку доставили в больницу с переломом руки.