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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:17

На Уралмаше из-за повреждения контактной сети встали трамваи

Движение быстро восстановили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Движение трамваев быстро восстановили

Движение трамваев быстро восстановили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше из-за повреждения контактной сети встали трамваи. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в диспетчерской ЕТТУ.

- Повреждение контактной сети было. Движение восстановлено, - рассказал диспетчер.

Напомним, утром, 30 ноября, на Эльмаше из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла на улице Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, произошло столкновение легковушки с трамваем. В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.