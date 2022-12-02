Движение трамваев быстро восстановили
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уралмаше из-за повреждения контактной сети встали трамваи. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в диспетчерской ЕТТУ.
- Повреждение контактной сети было. Движение восстановлено, - рассказал диспетчер.
Напомним, утром, 30 ноября, на Эльмаше из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла на улице Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, произошло столкновение легковушки с трамваем. В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал.