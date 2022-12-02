В основном продукцию забраковывают из-за отсутствия сопроводительных документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Россельхознадзор с начала года забраковал 60 кг кондитерских изделий. Это 13,9% от проверенной продукции. Как отмечают специалисты ведомства, основная часть забраковок приходится на продукцию, реализуемую без сопроводительных документов, изготовленную с нарушением требований к маркировке.

- На соответствие требованиям нормативных документов было исследовано 3105 проб кондитерской продукции, 244 (7,9%) пробы оказались неудовлетворительными, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Также проверяли кондитерские изделия на микробиологические и физико-химические показатели. В первом случае неудовлетворили специалистов 7,4% проб, во втором - 7,8%. В этих изделиях были превышены показатели, например, плесени и массовой доли сахара.

Сотрудники Роспотребнадзора с начала года проверили качество кондитерской продукции на 36 объектах, нарушения установлены на 26. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 450 тысяч рублей.