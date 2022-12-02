В Асбесте крупный пожар произошел в складском помещении

На складе загорелись пиломатериалы и мебель Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Асбесте ночью, 2 декабря, крупный пожар произошел в складском помещении на улице Заводской. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

- Горели пиломатериалы и деревянная продукция (мебель). Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещений склада, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут оперативный штаб. Для подачи воды к месту пожара огнеборцами были проложены две магистральные линии длинной в 800 метров и 1 километр.

Спасатели отметили, что была угроза перехода огня на расположенный рядом склад, но пожарным удалось локализовать его и не допустить распространения.

В 06:53 пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас спасателями проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара задействованы 12 единиц специальной техники и 34 человека личного состава.

Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.