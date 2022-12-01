Свердловскую древесину запретили вывозить в Казахстан

Древесина с вредителем становится малопригодной для использования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский агроном из референтного центра Россельхознадзора выявил в экспортной древесине нахождение стволового вредителя. При досмотре он обнаружил личинки насекомого. Экспертиза показала, что это карантинный вредитель леса черный сосновый усач. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

- Черный сосновый усач – один из наиболее распространенных технических вредителей древесины. Он повреждает все хвойные породы, но наиболее сильно – сосну обыкновенную. Усач часто заселяет крупные лесоматериалы, - объяснили в пресс-службе.

Такая древесина становится малопригодной для использования. Также вредитель может быть переносчиком заболевания хвойных.

Правила запрещают вывоз зараженной подкарантинной продукции за пределы области, поэтому 340 квадратных метров древесины не отправят в Казахстан.