Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 20:44

Свердловскую древесину запретили вывозить в Казахстан

Поскольку она заражена опасным вредителем
Дарья ЧИПУРИНА
Древесина с вредителем становится малопригодной для использования

Древесина с вредителем становится малопригодной для использования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский агроном из референтного центра Россельхознадзора выявил в экспортной древесине нахождение стволового вредителя. При досмотре он обнаружил личинки насекомого. Экспертиза показала, что это карантинный вредитель леса черный сосновый усач. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

- Черный сосновый усач – один из наиболее распространенных технических вредителей древесины. Он повреждает все хвойные породы, но наиболее сильно – сосну обыкновенную. Усач часто заселяет крупные лесоматериалы, - объяснили в пресс-службе.

Такая древесина становится малопригодной для использования. Также вредитель может быть переносчиком заболевания хвойных.

Правила запрещают вывоз зараженной подкарантинной продукции за пределы области, поэтому 340 квадратных метров древесины не отправят в Казахстан.