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НовостиОбщество1 декабря 2022 19:48

В Свердловской области компанию оштрафовали на один миллион рублей за предложение взятки

Директор «Урал Щебень» предложили деньги сотруднику налоговой
Дарья ЧИПУРИНА
Сотрудник налоговой от взятки отказался

Сотрудник налоговой от взятки отказался

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области компанию «Урал Щебень» оштрафовали на миллион за предложение взятки налоговику. Сотрудник налоговой от денег отказался. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- По данному факту прокуратура в отношении ООО ПК «Урал Щебень» возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел еще в феврале 2020 года. На данный момент компанию оштрафовали на один миллион рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Также в отношении директора «Урал Щебень» возбудили уголовное дело покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника. На посредников тоже завели уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере.