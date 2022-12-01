В Свердловской области компанию оштрафовали на один миллион рублей за предложение взятки

Сотрудник налоговой от взятки отказался Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области компанию «Урал Щебень» оштрафовали на миллион за предложение взятки налоговику. Сотрудник налоговой от денег отказался. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- По данному факту прокуратура в отношении ООО ПК «Урал Щебень» возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел еще в феврале 2020 года. На данный момент компанию оштрафовали на один миллион рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Также в отношении директора «Урал Щебень» возбудили уголовное дело покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника. На посредников тоже завели уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере.