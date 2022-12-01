В Екатеринбурге Renault сбил 13-летнего мальчика

За рулем иномарки находился 51-летний мужчина Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 1 декабря в Екатеринбурге произошло ДТП на улице Ильича. Водитель Renault сбил 13-летнего мальчика. Подросток выбежал на машину. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

- Водитель автомобиля «Рено Каптюр» 51-летний мужчина, двигаясь в прямом направлении со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Зари у дома № 33 по улице Ильича допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Водитель иномарки имеет стаж вождения 15 лет. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. За 2022 год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз.

По словам автомобилиста, он двигался в прямом направлении со скоростью 50 километров в час, неожиданно слева выбежал ребенок. Мужчина попытался затормозить и уклонится, но столкновения избежать не удалось.

Законный представитель ребенка пояснил, что сын вместе с 20-летней сестрой ездили в библиотеку. Когда возвращались из библиотеки, ребенок неожиданно побежал через дорогу к автомобилю.