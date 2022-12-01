В Екатеринбурге отреставрируют здание Детской филармонии

В Детской филармонии появится четыре репетиционных зала и специальный концертный зал с электронным органом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детскую филармонию в центре Екатеринбурга отреставрируют. Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на проект реставрации «Дома купцов Яковлевых — Борчанинова».

- По проекту внешний облик особняка и все элементы предмета охраны останутся без изменения, - обьяснили в пресс-службе госэкспертизы.

Однако в обновленном здании разместят четыре репетиционных зала и специальный концертный зал с электронным органом, где можно будет проводить творческие встречи и выступления.

В 1980 году в здании расположилась Детская филармония. Но в 2007 году в нем обрушился потолок из-за чего особняк пришел в аварийное состояние. Четыре года назад филармония провела историческое обследование особняка, а правительство области выделило деньги на разработку проектно-сметной документации на его реставрацию и приспособление для современного использования.