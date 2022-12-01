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НовостиОбщество1 декабря 2022 17:40

В Нижнем Тагиле жительница прописала в своей квартире 12 мигрантов

Теперь женщине грозит тюремный срок
Дарья ЧИПУРИНА
Женщина вписала в свою однокомнатную квартиру 12 мигрантов

Женщина вписала в свою однокомнатную квартиру 12 мигрантов

Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижнем Тагиле будут судить 47-летнюю жительницу за фиктивную постановку на учет 12 мигрантов. На тагильчанку завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия женщина зарегистрировала в своей однокомнатной квартире 12 иностранцев. Несмотря на то, что сдала квартиру в аренду другим людям.

- Данные мигранты являлись ее знакомыми, поэтому попросили зарегистрировать их в данной квартире без намерения проживать в ней за помощь «по хозяйству», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело передано в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. А мигрантов выписали из квартиры.