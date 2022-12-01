Житель Кировграда убил знакомого, заподозрив его в краже продуктов

Когда мужчина догнал предполагаемого воришку, между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 36-летний местный житель убил знакомого, заподозрив его в краже еды. Инцидент произошел 28 ноября, в тот день он познакомился на улице с 48-летним мужчиной и предложил ему выпить вместе.

- После непродолжительного распития спиртного обвиняемый решил, что гость начинает ему надоедать, и попросил его покинуть жилище. Когда мужчина ушел, уралец решил, что у него пропала еда из холодильника. Это заставило его вооружиться ножом и выйти на улицу, чтобы догнать недавнего сотоварища, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Когда мужчина догнал предполагаемого воришку, между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной. Позже 48-летний пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время по делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в следственном комитете.