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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 17:37

Житель Кировграда убил знакомого, заподозрив его в краже продуктов

48-летний пострадавший скончался в больнице от ножевых ран
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Когда мужчина догнал предполагаемого воришку, между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной

Когда мужчина догнал предполагаемого воришку, между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 36-летний местный житель убил знакомого, заподозрив его в краже еды. Инцидент произошел 28 ноября, в тот день он познакомился на улице с 48-летним мужчиной и предложил ему выпить вместе.

- После непродолжительного распития спиртного обвиняемый решил, что гость начинает ему надоедать, и попросил его покинуть жилище. Когда мужчина ушел, уралец решил, что у него пропала еда из холодильника. Это заставило его вооружиться ножом и выйти на улицу, чтобы догнать недавнего сотоварища, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Когда мужчина догнал предполагаемого воришку, между ними вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной. Позже 48-летний пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время по делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в следственном комитете.