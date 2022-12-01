Пенсионерке из Каменска-Уральского прокуратура помогла вернуть деньги за восстановительный ремонт

Пенсионерка не получила денег от управляющий компании за восстановительные работы Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Каменске-Уральском 60-летней пенсионерке пришлось оплатить восстановительный ремонт после прорыва стояка холодного водоснабжения. Ее квартиру затопило 18 октября 2021 года. Женщина попросила возместить траты у управляющей компании. В чем ей отказали, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Проверка показала, что причиной затопления квартиры стала утечка на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения в перекрытии. Сотрудниками управляющей организации составлен локальный сметный расчет на общую сумму свыше 25,8 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Деньги пенсионерке так и не выплатили. Прокуратура направила иск в мировой суд с требованием о взыскании с ООО «УК «КУДЕЗ» больше 25 тысяч рублей.

Судья удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме. Восстановление жиль прав на данный момент находится на контроле ведомства.