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НовостиОбщество1 декабря 2022 17:12

Пенсионерке из Каменска-Уральского прокуратура помогла вернуть деньги за восстановительный ремонт

Женщине не вернули больше 25 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Пенсионерка не получила денег от управляющий компании за восстановительные работы

Пенсионерка не получила денег от управляющий компании за восстановительные работы

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Каменске-Уральском 60-летней пенсионерке пришлось оплатить восстановительный ремонт после прорыва стояка холодного водоснабжения. Ее квартиру затопило 18 октября 2021 года. Женщина попросила возместить траты у управляющей компании. В чем ей отказали, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Проверка показала, что причиной затопления квартиры стала утечка на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения в перекрытии. Сотрудниками управляющей организации составлен локальный сметный расчет на общую сумму свыше 25,8 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Деньги пенсионерке так и не выплатили. Прокуратура направила иск в мировой суд с требованием о взыскании с ООО «УК «КУДЕЗ» больше 25 тысяч рублей.

Судья удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме. Восстановление жиль прав на данный момент находится на контроле ведомства.