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НовостиСпорт1 декабря 2022 17:01

Игрок ХК «Автомобилист» получил награду «Защитник месяца»

Для Ника Эберта это первая подобная награда в карьере
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Для американского легионера это первая подобная награда в карьере

Для американского легионера это первая подобная награда в карьере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Континентальная хоккейная лига присудила награду «Защитник месяца» игроку уральского клуба «Автомобилист» Нику Эберту. Для американского легионера это первая подобная награда в карьере.

- В ноябре Ник провел в составе нашей команды 10 матчей. В его активе пять голов и семь результативных передач, показатель полезности +11. Также на счету Эберта две победные шайбы и семь заблокированных бросков, - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

При этом игрок стабильно набирает очки и является четвертым бомбардиром команды, на его счету 25 результативных баллов.

Напомним, что сейчас «шоферы» являются лидерами восточной конференции. На их счету 51 очко в 35 проведенных матчах.