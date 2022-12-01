В Свердловской области воспитательнице выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Младшего воспитателя отстранили от работы из-за отсутствия в вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в Байкаловском районе младшего воспитателя местного садика отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации. Женщине не сохранили заработную плату. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Вместе с тем, на основании справки, выданной ГАУЗ Свердловской области «Байкаловская центральная районная больница» Шадринский ФАП, у заявительницы имеется медицинский отвод от прививки в связи с проставлением иной прививки, - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура района выявила нарушения и внесла представление заведующей детского сада. После этого воспитательницу допустили до работы. Ей положено вернуть заработную плату за период, на который ее отстранили.

Женщина должна была получить больше 10 тысяч рублей. Однако деньги ей не выплатили. Теперь на заведующую детского сада завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Только после этого воспитательница получила деньги.