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НовостиОбщество1 декабря 2022 16:15

Первый в России технохаб Сбербанка для IT-специалистов появился в Екатеринбурге

В нем разместили бассейн, рестораны и коворкинговые
Дарья ЧИПУРИНА
Здание рассчитано на 1700 рабочих мест

Здание рассчитано на 1700 рабочих мест

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге появился первый в России технохаб для IT-специалистов от Сбербанка. Он создан в соответствии уникальным стандартам Сбера, основывающиеся на мировых практиках. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Технохаб находится в новом бизнес-центре NEBOPLAZA. Здание рассчитано на 1700 рабочих мест. Однако помимо них в хабе разместили пространства различного формата. На каждом этаже есть коворкинговые и рекреационные зоны, кофе-поинты. Залы для проведения мероприятий вместительностью 150 человек.

- Мы очень тщательно подходим к обустройству зданий, где трудятся наши сотрудники. Оборудуем их по последнему слову техники, применяем зелёные стандарты строительства и ресурсосберегающие технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта, - пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также в хабе разместили фитнес-зал, несколько кафе и ресторанов, террасу с каскадными скамьями и зоной барбекю.

В ближайшие годы откроется еще несколько технохабов в других регионах страны.