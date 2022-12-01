В Екатеринбурге будут судить мошенников, выманивших у пенсионеров больше четырех миллионов

Преступники действовали по отработанной схеме «Родственник попал в ДТП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух мошенников, которые обманывали пенсионеров по отработанной схеме «Родственник попал в ДТП». На счету злоумышленников 15 эпизодов, совершенных на территории региона. Ущерб от их действий превысил четыре миллиона рублей.

- На телефон пожилого человека поступает звонок от неизвестных, которые выдают себя за родственников пенсионера. Голос в трубке звучит неразборчиво и быстро, однако у жертвы создается впечатление, что это говорит близкий человек, - рассказывают в УМВД России по Екатеринбургу.

После этого пожилым людям рассказывали, что можно избежать ответственности за аварию, если передать полицейским крупную сумму денег. Оба задержанных оказались курьерами, которые забирали деньги пенсионеров.

- Преступники обвиняются в совершении преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Обоим грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.