Екатеринбуржцы поддержали проект бюджета города на 2023 год

Основные траты будут направлены на строительство и развитие школ и детских садов Фото: Даниил ОПАРИН

Свердловчане 1 декабря поддержали проект бюджета на 2023 год. В Администрации Екатеринбурга комиссии городской думы рассмотрели и одобрили бюджет на 2023 год. А также и плановый период 2024-2025 годов. В мероприятии приняли участие 294 гражданина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Доходная часть на 2023 год составит порядка 64,2 миллиарда рублей, а расходная часть – 66,2 миллиарда рублей.

- В плановом периоде: в 2024 году доходы казны прогнозируются на уровне 61,7 миллиарда рублей, в 2025 году – 56,5 миллиарда рублей. Расходная часть в 2024 году составит 63,7 миллиарда рублей, а в 2025 – 58,3 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе администрации.

Социальная направленность будет приоритетной, расходы на нее составлять больше 61 процента. Основные траты будут направлены на строительство и развитие школ и детских садов. Также на ремонт дорог и содержание муниципальных учреждений.