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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:59

В Нижнем Тагиле второй раз за год может подняться стоимость проезда

Вопрос обсудят на заседании региональной энергетической комиссии
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Региональная энергетическая комиссия рассмотрит заявку властей 7 декабря

Региональная энергетическая комиссия рассмотрит заявку властей 7 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Региональная энергетическая комиссия рассмотрит заявку властей 7 декабря. При этом в этом году в городе уже увеличили оплату поездок.

В администрации считают, что повышение тарифа необходимо, чтобы улучшить качество транспортного обслуживания местных жителей и гостей города.

Напомним, в июле этого года проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожал до 22 рублей. При этом для школьников и пенсионеров проезд стоит всего 14 рублей.

Проездные на месяц обойдутся жителям Нижнего Тагила в 1 200 рублей. Для организаций цена будет 1 320 рублей. Проездной на 15 дней будет стоить 650 рублей, а на один день — 85 рублей.