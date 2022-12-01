Предупреждение начинает действовать с вечера 1 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Оно начинает действовать с вечера 1 декабря. По данным уральского гидрометцентра, дымка над регионом задержится на несколько дней.

- С 20:00 1 декабря до 20:00 4 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили синоптики.

Ранее стало известно, что в регионе ожидается похолодание до -30 градусов. Температура воздуха начнет снижаться 1 декабря.

- Похолодание на Среднем Урале, связанное с приближением ядра антициклона, начнется уже в четверг, 1 декабря, дневного прогрева практически не будет. Присутствие над регионом центра антициклона обеспечит в регионе очень холодные ночи, - рассказал в Telegram-канале эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.