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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:04

В школах и садиках Екатеринбурга объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

Всего за минувшую неделю зарегистрировали 37.3 тысячи новых случаев заражения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Карантин объявлен в 61 группе в 46 детских садах и в 34 классах в 14 школах города

Карантин объявлен в 61 группе в 46 детских садах и в 34 классах в 14 школах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости ОРВИ школьные классы и группы в детских садах начали отправлять на карантин.

По данным мэрии, карантин объявлен в 61 группе в 46 детских садах и в 34 классах в 14 школах города. Всего же болеют чуть больше тысячи детей.

Напомним, в Свердловской области за минувшую неделю выросла заболеваемость ОРВИ. Специалисты регионального Роспотребнадзора с 21 по 27 ноября зарегистрировали 37.3 тысячи новых случаев заражения, это выше среднего многолетнего уровня на 23,1%.

- В структуре заболеваемости 63 % составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО, выше среднеобластного в полтора раза и более: Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный, - сообщили в пресс-службе ведомства.