В Екатеринбурге задержали банду черных лесорубов, спиливших деревьев на 15 миллионов

Трое мужчин разработали целую схему, чтобы создать видимость о законности такого бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали банду черных лесорубов, которые вывозили лес через границу России. Трое мужчин разработали целую схему, чтобы создать видимость о законности такого бизнеса.

В частности, 55-летний житель Казахстана покупал пиломатериалы, 52-летний житель Екатеринбурга подготавливал товаросопроводительные документы, также они привлекли 31-летнего уроженца Серова, который получал сертификаты на пиломатериалы.

- После получения всех документов участники группы нанимали машины, загружали их пиломатериалами и перевозили через границу в Республику Казахстан для дальнейшей продажи в соседние государства, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Злоумышленникам удалось провернуть 86 перевозок, ущерб от их действий составил порядка 15.7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.