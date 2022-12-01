Вокзал в ретро-стиле открыла СвЖД на станции Шувакиш

Фото из архива РЖД

Он построен к запуску туристического ретропоезда «Уральский экспресс», который будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.Музей, и будет также обслуживать пассажиров пригородных поездов.

Фото из архива РЖД

Здание и посадочная платформа воссоздают облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Вся мебель и предметы интерьера выполнены по эскизам того времени. Внутри для туристов организована специальная фотозона – кабинет начальника вокзала в историческом стиле, оборудованы буфет и санитарные комнаты. В центральном холле установлены мягкие диванчики. Все помещения адаптированы для маломобильных пассажиров.

Фото из архива РЖД

Для создания аутентичной атмосферы на платформе установлены деревянные навесы со скамейками, часы, станционный колокол и навигационный указатель в духе того времени. В преддверии Нового года фасад здания, платформу и навесы украсили яркими гирляндами. Рядом с вокзалом высажена 6-метровая голубая ель, которую также нарядили к празднику. Все новогоднее убранство выдержано в стилистике начала XX века.

На привокзальной территории для туристов оборудовали несколько специальных зимних фотозон и установили костровую чашу. Ее будут зажигать перед прибытием ретропоезда.

Фото из архива РЖД

Ретропоезд «Уральский экспресс» на паровозной тяге будет курсировать по выходным и праздничным дням, начиная с 3 декабря. На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш состав поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше экспресс следовал на паровой тяге.

Фото из архива РЖД

Все вагоны ретропоезда, в том числе вагон-ресторан и вагон-буфет, стилизованы под эпоху начала прошлого века. В пути пассажиры могут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.