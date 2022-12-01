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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:08

Вокзал в ретро-стиле открыла СвЖД на станции Шувакиш

1 декабря Свердловская железная дорога торжественно открыла на станции Шувакиш малый вокзал в ретро-стиле.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Он построен к запуску туристического ретропоезда «Уральский экспресс», который будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.Музей, и будет также обслуживать пассажиров пригородных поездов.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Здание и посадочная платформа воссоздают облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века. Вся мебель и предметы интерьера выполнены по эскизам того времени. Внутри для туристов организована специальная фотозона – кабинет начальника вокзала в историческом стиле, оборудованы буфет и санитарные комнаты. В центральном холле установлены мягкие диванчики. Все помещения адаптированы для маломобильных пассажиров.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Для создания аутентичной атмосферы на платформе установлены деревянные навесы со скамейками, часы, станционный колокол и навигационный указатель в духе того времени. В преддверии Нового года фасад здания, платформу и навесы украсили яркими гирляндами. Рядом с вокзалом высажена 6-метровая голубая ель, которую также нарядили к празднику. Все новогоднее убранство выдержано в стилистике начала XX века.

На привокзальной территории для туристов оборудовали несколько специальных зимних фотозон и установили костровую чашу. Ее будут зажигать перед прибытием ретропоезда.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Ретропоезд «Уральский экспресс» на паровозной тяге будет курсировать по выходным и праздничным дням, начиная с 3 декабря. На отрезке от Екатеринбурга до станции Шувакиш состав поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе известный как «Чебурашка». На станции Шувакиш, где начинается неэлектрифицированный участок пути, к поезду будут прицеплять паровоз, чтобы дальше экспресс следовал на паровой тяге.

Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Все вагоны ретропоезда, в том числе вагон-ресторан и вагон-буфет, стилизованы под эпоху начала прошлого века. В пути пассажиры могут сделать памятные снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, чтобы послушать увлекательный рассказ о развитии железных дорог. В вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.