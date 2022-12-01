В Нижнем Тагиле местное ателье перепрофилировали под пошив экипировки для военных

При этом в ателье трудится всего 25 человек. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле предприятие «Арт Паула», которое выпускает портьеры, шторы, декоративные подушки и спортивную форму, экипировку, перепрофилировали под пошив одежды для военных.

Ателье не в первый раз меняет специфику производства. Так, во время пандемии здесь разработали систему кроя медицинских масок. В неделю изготавливалось до 10 тысяч изделий.

- По просьбе наших военных мы начали делать для них бронезащитные элементы одежды. Сейчас расширяем линейку продукции, тестируем все образцы и запускаем в производство. В нашем ассортименте: наплечники, пятиточечники, камербанды, - рассказывает руководитель ООО «Арт Паула» Светлана Мысовских.

При этом в ателье трудится всего 25 человек, поэтому активно набираются новые сотрудники.

- Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, которые создают новые рабочие места, социально ориентированы, - одна из наших задач. То, что делают ребята для наших военных, очень ценно, - отметил глава города Владислав Пинаев