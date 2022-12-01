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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:32

В Сургуте доработают приложение «Умный транспорт»

Разработка регулярно подвергается хакерским атакам
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Транспортное приложение в Сургуте решили обновить

Транспортное приложение в Сургуте решили обновить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине ноября 2022 года для жителей Сургута запустили приложение «Умный транспорт», при помощи которого горожане получили возможность в режиме реального времени следить за местонахождением общественного транспорта, ДТП и перекрытиями дорог.

Но приложение за прошедшие две недели работы несколько раз подвергалось серьезным хакерским атакам. Из-за них с карты пропадали 17 городских автобусных маршрутов. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас власти Сургута рассматривают вариант оснащения автобусного парка новым оборудованием для определения местоположения автобусов. Сейчас чиновники решают вопрос с финансированием проекта по доработке приложения.

Также на сайте городской администрации проводится опрос по улучшению работы нового сервиса.