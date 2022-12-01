Жителя Екатеринбурга отправили в колонию строгого режима за кражу смартфона в автобусе

С учетом рецидива его отправили в колонию строгого режима на 1.8 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга отправили в колонию строгого режима за кражу дорогого смартфона в автобусе. Все произошло в июне этого года. Во время разбирательства выяснилось, что у злоумышленника был подельник, который должен был сбывать похищенное.

Вечером 7 июня они сели в автобус на остановке «Железнодорожный вокзал» и заметили девушку, в кармане которой лежал телефон. Однако уйти незамеченными у них не вышло.

- Пассажирка автобуса, поняв, что в кармане отсутствует мобильный телефон, вместе с другими вышла из салона и потребовала вернуть телефон у предполагаемого похитителя, вызвав сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчина признал вину, с учетом рецидива его отправили в колонию строгого режима на 1.8 года.