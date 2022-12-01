Уральские машиностроители перешли на российский сервис для видеоконференций от МТС

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С его помощью уральские машиностроители смогут в удаленном формате проводить совещания с представителями филиалов предприятия в городах России, презентовать свои технологии клиентам, проводить видео-собеседования с соискателями вакансий.

Посредством платформы менеджмент завода планирует организовывать онлайн-конференции, где смогут одновременно принимать участие до 10 000 пользователей и до 30 спикеров могут вступать в диалог, демонстрировать слайды и видеоконтент, письменно общаться в чатах. Webinar имеет как web-версию, так и приложение для мобильных устройств и не требует от заказчика приобретения дополнительного оборудования.

Webinar является полностью отечественной разработкой и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

«Лавинообразный рост спроса на защищенные телекоммуникационные сервисы среди наших корпоративных клиентов начался ещё два года назад в период пандемии коронавируса. Но в этом году он приобрёл выраженную направленность в сторону отечественных цифровых облачных решений. Онлайн-платформа Webinar с успехом заменяет целый ряд зарубежных продуктов. Доступность её серверов не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. Интерфейс программы на русском языке. Страница вебинара имеет возможность брендирования логотипами и корпоративными цветами заказчика. А техподдержка оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Компания Webinar Group была приобретена ПАО «МТС» в июле 2022 года. Компания работает с 2008 года, предоставляя свой продукт примерно для 600 тысяч вебинаров в год. Среди клиентов Webinar Group такие компании, как: Avito, ВТБ, СКБ Контур, Ренессанс страхование, 1С-Битрикс. В составе ПАО «МТС» Webinar Group стала важным звеном экосистемы В2В-сервисов, предложив качественное решение бизнес-коммуницирования.