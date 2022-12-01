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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:54

В Екатеринбурге двое мужчин вынесли 130 колес из гаража каршеринговой фирмы

Ущерб от их действий превысил 300 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Владелец точки на Водительском проезде оценил ущерб в 318 тысяч рублей

Владелец точки на Водительском проезде оценил ущерб в 318 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге двое мужчин обокрали гараж фирмы, занимающейся арендой и лизингом легковых автомобилей, и вынесли оттуда 130 колес. Владелец точки на Водительском проезде оценил ущерб в 318 тысяч рублей.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции на месте изъяли следы перчаток, обуви, отпечатков рук предполагаемых злоумышленников, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Под подозрение попали двое жителей поселка Горный Щит 47 и 25 лет, при осмотре их жилища были найдены похищенные покрышки. Имущество изъяли и вернули законному владельцу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», наказание за это преступление предусматривает до шести лет лишения свободы.