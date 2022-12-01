В Доме Севастьянова состоялось торжественное награждение победителей конкурса строителей

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

36 представителей 12 разных профессий получили награды из рук первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. В их числе – строители компании «Атомстройкомплекс», из года в год занимающие призовые места на профессиональных конкурсах.

– Я работаю в «Атомстройкомплексе» уже 10 лет, – рассказал один из получателей престижной награды, плотник Денис Путиенко. – Искренне благодарен компании за возможность расти профессионально, видеть результаты своего труда на улицах родного города и знать, что моя работа нужна жителям. Обычно моя бригада задействована на строительстве объектов инфраструктуры. Например, я выполнял работы на глаукомном центре МНТК «Микрохирургия глаза», который открыли в начале ноября. А сейчас работаю на строительстве губернаторского лицея.

Перед началом торжественной церемонии для участников провели экскурсию по Дому Севастьянова. Для строителей «Атомстройкомплекса» она была особенно интересной, ведь блестящую реконструкцию памятника архитектуры больше 10 лет назад выполнили их коллеги.

– Миссия нашей компании – менять жизнь уральцев к лучшему. Поэтому мы строим не только жилье, но и инфраструктуру – театры, школы, садики, больницы, сохраняем и восстанавливаем памятники культурного наследия. Это всегда нетиповые задачи, требующие от строителей высочайших компетенций и мастерства, – рассказывает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. – Мы регулярно проводим внутренние конкурсы профессионального мастерства, организовываем обучение для сотрудников. Благодаря такому подходу наш коллектив является надежным партнером государства в решении задач по строительству социально-значимых объектов, а горожане получают качественное жилье и комфортный город, удобный для жизни.