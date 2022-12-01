Екатеринбурге людям со СПИДом посвятили арт-объект

Панно появилось на улице Розы Люксембург Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

В Екатеринбурге 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, открыли инсталляцию, посвященную проблеме ВИЧ. Авторами панно «Навсегда» стали уральские художницы Галина Белова и Рита Хаак, а также сами горожане. Арт-объект вошел в программу паблик-арт фестиваля «ЧО».

- Еще в мае в Ельцин Центре совместно с фондом «Новая жизнь» люди, живущие открыто со статусом ВИЧ, знакомые и друзья, в том числе тех, кто уже погиб от заболевания, делали разные памятные таблички с именами реальных людей, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель паблик-арт программы фестиваля «ЧО» Никита Харизов.

Памятные таблички делали горожане Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Стена здания на улице Розы Люксембург, 14А теперь украшена различными глиняными фигурками, зеркалами и искусственной зеленью. Каждый материал на арт-объекте символизирует определенные вещи. Например, зеркала – уральские озера, а глина, из которой сделаны памятные таблички – символ долговечности.

Недавно другая художница и правнучка знаменитого уральского архитектора Моисея Рейшра Катя Рейшер создала свою инсталляцию. Лэнд-арт-объект расположился на пустыре перекрестка улиц Большакова и Белинского. По словам авторов задумки, место выбрано не случайно и имеет много легенд, связанных с городом.