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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:30

Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов

Под его руководством уже проведена большая работа по обновлению материально-технической базы больниц
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА

Министром здравоохранения Свердловской области назначен Андрей Карлов. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- За эти годы Минздравом под руководством Андрея Карлова в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева проведена большая работа по обновлению материально-технической базы свердловских больниц, - отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Андрей Карлов родился в Свердловской области. Здесь же окончил мединститут. Прежде чем стать министром здравоохранения в 2020 году он работал врачом-интерном по детской хирургии, а затем возглавлял крупнейшую в регионе детскую городскую больницу.

Напомним, правительство Свердловской области 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Как сообщали в департаменте информполитики региона, эта процедура является стандартной. Правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность.