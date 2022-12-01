В Нижнем Тагиле продолжат благоустраивать Привокзальную площадь

После завершения реконструкции площадь будет выглядеть так. Фото: проектная документация

В 2023 году в Нижнем Тагиле продолжится реконструкция Привокзальной площади, текущие работы подрядчик по плану завершит до 20 декабря этого года. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

В декабре рабочие завершат монтаж подпорной стенки и установку ограждения. В благоустройство площади на сегодняшний день вложено 240 миллионов рублей из запланированных 267 миллионов.

Отметим, что Привокзальную площадь начали реконструировать к 300-летнию Нижнего Тагила. Здесь изменили схему движения и установили стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Город отметил юбилей в августе 2022 года.

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