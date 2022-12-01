Информацию об изменениях публиковали на остановках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть троллейбусов вышли на линию с новыми номерами маршрутов. В администрации города объяснили, что это позволит исключить дублирование номеров маршрутов.

- Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса, как горожанам, так и гостям уральской столицы, - отметили в пресс-службе мэрии.

Фото: скриншот с сайта мэрии

Также в администрации города объяснили, что благодаря смене номеров маршрутов можно будет разграничить цифровые значения по видам общественного транспорта. Позже планируется присвоить номера с 1 по 19 трамвайным маршрутам, а, начиная с 40 - автобусам.

Ранее мы писали, что жители Уралмаша забеспокоились из-за смены номеров у троллейбусов. Они считают, что пенсионеры, которые регулярно на них ездят, будут путаться. Однако в мэрии заверили, что информация об изменениях будет размещена в салонах и на остановках. Также о перенумерации будут говорить дикторы в аудиосообщениях в троллейбусах.