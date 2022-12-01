Следователь из Екатеринбурга отправится в колонию за подделку показаний

Виновная расследовала дела в экономической сфере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге руководителя следственного подразделения МВД по расследованию дел экономической направленности отправят в исправительную колонию за подделку показаний в уголовном деле. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении».

- Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года, - уточняется в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следователь из личной выгоды подделала протокол допроса свидетеля и направила дело на рассмотрение в суд. Свидетель во время заседания доказал, что никакие показания он не давал. Свою вину следователь не признала, объяснив это тем, что показания были даны добровольно и даже были подписаны свидетелем. Наличие подделки удалось доказать с помощью экспертизы почерка.

Виновная расследовала дела в экономической сфере. После того, как дело дошло до суда, от должности ее отстранили.