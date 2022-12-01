Протяженность Новокольцовского маршрута составит 31 км

Маршрут пройдет через микрорайон Новокольцовский и площадь Бахчиванджи до существующего остановочного пункта «Аэропорт Кольцово» и соединится с терминалом аэропорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Протяженность наземного метро в Новокольцовский микрорайон Екатеринбурга составит 31 километр. Из них - 11,4 километра будет построено. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.
- 11,4 километров новой части. Это из документации разрабатываемой по линейному объекту, - сообщили в администрации города.
Напомним, наземное метро в Новокольцовский микрорайон Екатеринбурга планируют запустить к 2025 году. Об этом 18 ноября заявил генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра на форуме «Города России - 2030».
Как отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, маршрут пройдет через микрорайон Новокольцовский и площадь Бахчиванджи до существующего остановочного пункта «Аэропорт Кольцово» и соединится с терминалом аэропорта. Ранее сообщалось, что оно соединит 15 остановочных пунктов.