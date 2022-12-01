На Ямале вакансий больше, чем безработных

Уровень безработицы на Ямале - один из самых низких по стране Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Число открытых вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе на начало декабря 2022 года больше, чем количество соискателей. Уровень безработицы в регионе традиционно один из самых низких по стране. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Сейчас в банке вакансий ЯНАО есть 17 тысяч вакансий. Больше всего специалистов нужны в сферах строительства, производства, добычи полезных ископаемых. Также востребованы профессии врачей и учителей.

С начала 2022 года в службы занятости Ямала обратились почти 14 тысяч человек, из которых работу подыскали 9 593 гражданам, а 177 человек смогли при помощи государства открыть свой бизнес.