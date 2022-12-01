Здание выставили на торги в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова выставили на продажу здание банка «Нейва» на улице Чапаева, 3А. Информация об этом появилась на сайте «Торги-ру». Стоимость семиэтажного здания - 275,4 миллионов рублей.

Вместе со зданием продаются, в том числе, подземная автостоянка, трансформаторная подстанция и земельный участок, площадью 665 квадратных метров. Торги продлятся до 13 января.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию «Нейвы» в апреле 2021 года. В сентябре 2022 года мы писали, что торги по продаже главного офиса банка «Нейва» не состоялись. На аукцион никто не подал заявки. Кроме того, еще ранее - в июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей, но также безуспешно.