Военные перекрыли проспект Ленина ради торжественного мероприятия

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные и сотрудники ГИБДД утром, 1 декабря, перекрыли проспект Ленина ради торжественного мероприятия, посвященного 126 годовщине со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова и 12 годовщины со дня основания Центрального военного округа.

- Торжественная церемония началась с выноса государственного флага РФ, боевого знамени ЦВО под аккомпанемент военного оркестра. Затем прозвучал гимн Российской Федерации, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО. - В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО и приглашенные гости возложили венки и живые цветы к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову.

Там также отметили, что в церемонии приняли участие военнослужащие округа, представители власти, общественные деятели, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, а также ветераны и врио командующего войсками ЦВО генерал - майор Александр Линьков.

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

Напомним, год назад у здания Центрального военного округа прошло торжественнее открытие второго памятника маршалу Георгию Жукову. Презентация была приурочена к 125-ой годовщине со дня рождения маршала Победы.

Мы рассказывали, что подготовка эскиза скульптуры и работы над памятником заняли около года. Проектом занималась команда уральских скульпторов, которую возглавил Андрей Зайцев.