В чешском университете студентам из России платят стипендию после начала СВО

В Чехии поддержали студентов из России Фото: Антон ПИКУС

В интернете полно сообщений о том, что после начала СВО к студентам из России, обучающимся в странах Европы, стали относиться хуже. Что происходит на самом деле, изданию ИА «Уральский меридиан» рассказала жительница Екатеринбурга Анна, которая пятый год учится на факультете создания комиксов в Западно-Чешском Пльзеньском университете.

По словам девушки, в вузе учится она бесплатно. Но руководство университета после начала специальной военной операции приняло решение выплачивать студентам из России по 10 000 крон в месяц, так как у многих заблокировали карты, а банки не обслуживали счета граждан России.

- Всем, кого это как-то финансово затронуло, университет предложил выплачивать стипендию, - рассказывает Анна.

При этом, студентка университета в Чехии рассказывает, что после событий этого года плохого отношения к себе она не почувствовала. Все понимали, что студенты к политической ситуации никакого отношения не умеют, поэтому им пытались помочь.

- Когда я сказала своему куратору, что у меня нет денег на создание диплома, она подала мои документы на стипендию для гранта, чтобы я смогла напечатать свою книжку, - говорит Анна.