Перспективные туристические маршруты презентовала СвЖД на железнодорожной конференции PRO//Движение.Туризм в Екатеринбурге

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30 ноября на железнодорожной конференции PRO//Движение.Туризм СвЖД презентовала перспективные туристические маршруты на базе железнодорожного транспорта. Мероприятие, посвященное развитию внутреннего туризма, привлекло в Екатеринбург экспертов из сферы индустрии гостеприимства со всей страны.

Интерес к путешествиям по железной дороге в России ежегодно растет. Как отметил на пленарной сессии начальник СвЖД Иван Колесников, в регионах Урала есть много уникальных природных и исторических памятников. На их основе можно создавать привлекательные туристические продукты. Это и паровозные ретротуры, и маршруты с использованием нескольких видов транспорта, и круизные поездки в формате «поезд-отель».

Флагманским туром Свердловской железной дороги станет ретропоезд «Уральский экспресс» Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма.Музей.

В преддверии 300-летия Екатеринбурга ведется работа над ретротуром на паровозной тяге по кольцевому городскому маршруту: от вокзала уральской столицы через станции Шарташ, Аппаратная, Шувакиш, Екатеринбург-Сортировочный.

В перспективе до 2025 года планируется организовать туристический маршрут по первой на Урале горнозаводской железной дороге (линия Екатеринбург – Нижний Тагил – Чусовская – Пермь). На участке обновят исторические вокзалы и инженерные сооружения, создадут дополнительные объекты в ретростиле.

Востребованным направлением могут стать мультимодальные туристические маршруты. В их числе – туры из Екатеринбурга до станции Приобье с пересадкой на водный транспорт («Рыбалка на реке Обь»), к месту восхождения на гору Конжаковский камень, старту маршрута к перевалу Дятлова и музейному комплексу «Северская Домна» в Полевском. Еще один интересный маршрут, который находится в разработке, называется «Уральское кольцо». В поездке длительностью два-три дня туристы смогут посетить знаковые для нашего промышленного края города Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск, Богданович и другие.

Задача железнодорожников – обеспечить удобную и комфортную перевозку, чтобы как можно больше туристов смогли открыть для себя Урал и другие интересные места. При поддержке со стороны регионов и туроператоров эти проекты могут воплотиться в жизнь уже в ближайшее время. А некоторые маршруты, повышающие мобильность граждан и интерес к поездкам, СвЖД подготовила к запуску уже 1 декабря. В их числе ускоренный пригородный поезд «Орлан», который будет курсировать в сообщении Екатеринбург – Верхняя Пышма, туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (тематическая программа с заездом на станцию Шувакиш) и новый скорый поезд №55/56 сообщением Екатеринбург – Москва, сформированный из двухвагонных сцепов.