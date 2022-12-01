Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили рельсовый автобус

Со 2 декабря «Орлан» начнет курсировать от станций Шарташ и Екатеринбург-Пассажирский примерно каждые три часа Фото: пресс-служба УГМК

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой 1 декабря запустили рельсовый автобус «Орлан». Из одного города в другой можно добраться за 31 минуту.

- 31 минута, и мы попадаем из одного города в другой. Но главное, у этого проекта есть возможности, чтобы еще сократить время в пути, - рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. - С организации пригородного железнодорожного движения в Верхнюю Пышму мы начинаем исполнение большого проекта Екатеринбургской агломерации, в которой последовательно большое количество городов будут связаны со столицей Среднего Урала.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что проект был очень непростой, но благодаря совместным усилиям Свердловской железной дороги, правительства региона и УГМК его удалось воплотить.

«Орлан» будет ездить каждые три часа. Он начнет курсировать со 2 декабря от станций Шарташ и Екатеринбург-Пассажирский до станции Электролитной, останавливаясь на станциях Шувакиш и Первомайской (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).