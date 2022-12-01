В Свердловской области похолодает в первый день зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов. Температура воздуха начнет снижаться в четверг, 1 декабря.

- Похолодание на Среднем Урале, связанное с приближением ядра антициклона, начнется уже в четверг, 1 декабря, дневного прогрева практически не будет (кроме юго-запада Свердловской области). Присутствие над регионом центра антициклона обеспечит в регионе очень холодные ночи, на пятницу и на субботу, с минимальными температурами около -30, - рассказал в telegram-канале эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, 1 декабря в Свердловской области пройдет небольшой снег, столбики термометров ночью покажут от -16 до -21 градуса, при прояснении - до -26 градусов. В дневное время ожидается от -13 до -18 градусов.

В пятницу, 2 декабря, день пройдет преимущественно без осадков при температуре воздуха -23... -28 градусов ночью и -17... -22 градуса днем.

В субботу, 3 декабря, в ночное время прогнозируется -24... -29 градусов, при натекании облачности - до -19 градусов, в дневное - от -14 до -19 градусов, также преимущественно без осадков.