Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 4:09

На Урале за 75 млн продают железнодорожный комплекс

Он расположен между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Площадь земельного участка - 4,9 га Фото: Avito.ru

Площадь земельного участка - 4,9 га Фото: Avito.ru

На Урале за 75 миллионов продают железнодорожный комплекс, который находится между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом. Использовать его предлагается для логистики.

- Идеальная возможность успешного бизнеса для профессионалов дорожного строительства, для тех кто имеет опыт поставок щебня, шлака и отсевов железнодорожным транспортом на М-12 и умеет зарабатывать на логистике НСМ. И, конечно, для тех, кто хочет научиться на этом зарабатывать, - указано в объявлении на Avito.

Земля находится в собственности. Площадь земельного участка - 4,9 га. На ней расположено 1,7 километра железнодорожных путей, а также ангар площадью 400 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали, что в деревне Колташи за 24,5 млн продают действующий туристический центр с вертолетной площадкой и контактным зоопарком. База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга.