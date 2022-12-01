На Урале за 75 млн продают железнодорожный комплекс

Площадь земельного участка - 4,9 га Фото: Avito.ru

На Урале за 75 миллионов продают железнодорожный комплекс, который находится между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом. Использовать его предлагается для логистики.

- Идеальная возможность успешного бизнеса для профессионалов дорожного строительства, для тех кто имеет опыт поставок щебня, шлака и отсевов железнодорожным транспортом на М-12 и умеет зарабатывать на логистике НСМ. И, конечно, для тех, кто хочет научиться на этом зарабатывать, - указано в объявлении на Avito.

Земля находится в собственности. Площадь земельного участка - 4,9 га. На ней расположено 1,7 километра железнодорожных путей, а также ангар площадью 400 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали, что в деревне Колташи за 24,5 млн продают действующий туристический центр с вертолетной площадкой и контактным зоопарком. База отдыха находится в 94 километрах от Екатеринбурга.