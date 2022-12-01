Подсветка фонарей станет дополнением к подсветке самого моста Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Макаровском мосту устанавливают цветную подсветку на фонарях. Пока она работает в тестовом режиме. Полноценно запустить ее обещают к Новому году.

- Идет монтаж подсветки на столбах. Сейчас пуско-наладочные работы. Официально она пока не запущена. Это подарок горожанам к Новому году, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что подсветка Макаровского моста в Екатеринбурге будет работать не только в праздники. Световое шоу будут включать каждый вечер.

В День города в этом году на Макаровском мосту устроили световое шоу. Оно было посвящено открытию путепровода после реконструкции.