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НовостиОбщество1 декабря 2022 3:27

На Макаровском мосту устанавливают цветную подсветку на фонарях

Она заработает к Новому году
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подсветка фонарей станет дополнением к подсветке самого моста

Подсветка фонарей станет дополнением к подсветке самого моста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Макаровском мосту устанавливают цветную подсветку на фонарях. Пока она работает в тестовом режиме. Полноценно запустить ее обещают к Новому году.

- Идет монтаж подсветки на столбах. Сейчас пуско-наладочные работы. Официально она пока не запущена. Это подарок горожанам к Новому году, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что подсветка Макаровского моста в Екатеринбурге будет работать не только в праздники. Световое шоу будут включать каждый вечер.

В День города в этом году на Макаровском мосту устроили световое шоу. Оно было посвящено открытию путепровода после реконструкции.