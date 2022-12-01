В Екатеринбурге в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Водитель Toyota признался, что при повороте налево не убедился в безопасности маневра Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером, 30 ноября, возле Шаумяна, 103/1 столкнулись две легковушки. В ДТП пострадала 14-летняя девочка - пассажирка Chevrolet. С различными травмами ее доставили в больницу.

- Автомобиль Toyota Highlander двигался по ул. Шаумяна со стороны ул. Белореченская в сторону ул. Серафимы Дерябиной, при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Aveo двигающейся во встречном направления по ул. Шаумяна, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Инспекторы отметили, что ни пассажир, ни водитель Chevrolet не были пристегнуты. За рулем Toyota находился 21-летний мужчина, имеющий стаж вождения четыре года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался шесть раз. Он признался, что при повороте налево не убедился в безопасности маневра. После ДТП он вызвал ребенку скорую.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными, особенно при совершении маневров, а также напоминают о необходимости использование ремней безопасности.