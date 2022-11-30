Куйвашев пообещал построить новый хоккейный корт в селе Покровском по просьбе свердловчанина

Губернатор поручил выделить участок земли и построить там хоккейный корт до 1 сентября. Фото: Областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области 30 ноября провел прием граждан по поручению президента России Владимира Путина. Евгений Куйвашев рассмотрел вопросы жителей области. Поэтому решено реализовать ряд проектов.

С просьбой о новом хоккейном корте обратился местный житель села Покровсого Евгений Вешкурцев. Он рассказал, что в населенном пункте живут 3,3 тысячи человек, из них 720 –дети.

- Есть даже взрослая любительская хоккейная команда, но играть им негде – приходится ездить в соседние поселки Мартюш и Колчедан. Этим вопросом начал заниматься еще министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегрярев, уроженец села Покровское, но ушел из жизни прежде, чем успел помочь землякам с проектом, - рассказали в департаменте.

Губернатор поручил выделить участок земли и построить корт до 1 сентября. Также там будет организована спортивная секция.

Также Евгений Куйвашев поручил создать реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в Кушве, отремонтировать детскую библиотеку в Дегтярске, установить фельдшерско-акушерский пункт в деревне Макуй и построить новую газовая котельная в деревне Приданниково.