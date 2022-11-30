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НовостиОбщество30 ноября 2022 19:19

Губернатор Свердловской области наградил оборонщиков с «Уралвагонзавода»

Сотрудникам предприятия вручили премию в размере 50 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
33 призера были награждены губернатором Свердловской области. Фото: Областной департамент информполитики

33 призера были награждены губернатором Свердловской области. Фото: Областной департамент информполитики

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил сотрудников «Уралвагонзавода». Работники завода победили в конкурсе молодых работников оборонно-промышленного комплекса. Глава области передал дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

- В Свердловской области свыше ста предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Рад, что в отрасль идут молодые, энергичные, деятельные специалисты, «заточенные» на успешное решение задач укрепления безопасности и обороноспособности государства, - сказал Евгений Куйвашев во время церемонии.

В этом году было подано 43 заявки от 19 предприятий для участия в конкурсе. Однако комиссией выбраны только 33 призера.

Призерами стали инженерно-технические сотрудники, занимающиеся разработкой и выпуском основной продукции, изделий гражданского и двойного назначения. Также и представители рабочих специальностей.